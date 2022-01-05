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Ученые научили рыб передвигаться по суше

Рыб научили управлять аквариумом на колесах и перемещаться по суше

Фото: Unsplash

Израильские ученые создали аквариум на колесах, с помощью которого научили рыб управлять компактным транспортным средством. Об этом сообщается в журнале Behavioral Brain Research.

Специалисты Университета имени Бен-Гуриона смогли продемонстрировать, что навигация рыб не зависит от их нахождения в определенной среде. Исследователи заметили, что рыбы одинаково успешно передвигаются по воде и суше, что может говорить об универсальности способа ориентации в пространстве в разных средах.

Ученые поместили рыб в аквариуме, расположенном на подвижной базе. Аквариум был оборудован камерами, лидаром и обрабатывающим сигнал компьютером. Лидар отслеживал движение животных внутри аквариума и дублировал данные на колеса транспортного средства. Чтобы заставить рыб перемещаться в определенном направлении, ученые расставляли для них приманки.

Оказалось, что сперва животные тратили до получаса, чтобы сориентироваться в пространстве и найти правильный путь. Однако спустя несколько повторов те же рыбы проходили путь за минуту.

«То, как пространство представлено в мозгу рыбы, и стратегии, которые она использует, могут быть столь же успешными в земной среде, как и в водной», — отметили авторы исследования.

В середние декабря австралийские ученые создали рыбу-робота, защищающую земноводных от нападения пожирателей мелких рыб. Специалисты искусственно снизили активность агрессивных рыб, не причиняя им физического вреда.

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Андрей Ставицкий
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