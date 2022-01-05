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Алеся Кафельникова снялась в бикини на Бали и восхитила фанатов

Модель Алеся Кафельникова показала фото в бордовом бикини на территории виллы на Бали

Фото: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова показала новое фото в откровенном образе и взволновала поклонников. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 22-летняя знаменитость запечатлена на территории виллы на Бали. Она снялась в бордовом комплекте бикини с распущенными волосами, стоя боком к камере. На ее лице отсутствует макияж. Известно, что снимок сделал супруг Кафельниковой, руководитель рекламного агентства Георгий Петришин.

Публикация набрала больше 33 тысяч лайков и восхитила фанатов манекенщицы. Они принялись писать ей комплименты в комментариях. «Какая же ты все-таки красавица, с рождением ребеночка стала еще краше, глаз не оторвать», «Всегда шикарна», «Потрясающая», «Ты секси», «Очень похудела после родов», — высказывались они.

В сентябре 2021 года Алеся Кафельникова раскрыла правду об изменениях тела после рождения дочери. На последних неделях беременности у манекенщицы появились растяжки на груди. Кроме того, по ее словам, после родов неровностей на коже стало больше.

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Айсель Эюбова
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