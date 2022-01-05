В Казахстане задержали поднявшего цены на газ директора завода

Директор газоперерабатывающего завода в казахстанском Жанаозене задержан. Об этом сообщает новостной портал zakon.kz.

По данным агентства по финансовому мониторингу, глава предприятия необоснованно поднял цены на газ. Начато досудебное расследование. Кроме того, задержан руководитель площадки по электронной торговле данным видом топлива.

Отмечается, что «Казахский газоперерабатывающий завод» поставляет сжиженный газ в значительную часть страны и обеспечивает Мангистаускую область, где накануне прошли беспорядки на почве роста цен.

Протесты в Казахстане против роста цен на топливо начались 2 января. В некоторых городах протестующие призывали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики. 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками, беспорядки начались и в других городах страны. В Алма-Ате и в Мангистауской области на период действия режима чрезвычайного положения с 5 по 19 января ввели комендантский час с 23.00 до 7.00.