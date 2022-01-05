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Раскрыты подробности грядущих переговоров России с НАТО

Заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе начнется в 10 утра

Фото: John Thys / Reuters

Заседание Совета Россия — НАТО, запланированное на 12 января в Брюсселе, начнется в 10 утра по местному времени (12:00 мск). Подробности грядущих переговоров передает РИА Новости.

Отмечается, что встреча продлится около трех часов, по ее итогам генсек НАТО Йенс Столтенберг даст пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Россию на переговорах с НАТО представит межведомственная делегация МИД России и Минобороны. Столтенберг заявил, что главной темой переговоров станут вопросы европейской безопасности.

31 декабря в Государственном департаменте США объявили о готовности представителей НАТО приступить к содержательному диалогу с Россией по Украине.

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Илья Кролевский
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