Российский блогер попал в ДТП и пожаловался на дорогу

Российский блогер Виталий Орехов попал в ДТП в Челябинской области и пожаловался на дорогу. Он сообщил в Instagram-сторис, что на дороге из города Златоуст в поселок Магнитка отсутствовал знак опасного поворота, также она не была посыпана песком.

Блогер рассказал, что за рулем был его брат, сам Орехов не пострадал. Кроме того, в машине находилось две женщины, одну из них оперируют более шести часов.

«У брата перелом ноги, ушибы, сотрясения. У жены брата еще глубокое рассечение над глазом и поврежден позвоночник», — сообщил он.

Орехов добавил, что после аварии дорогу «почистили и посыпали».

В ноябре Виталий Орехов создал петицию с призывом поставить памятник лосю, которого во время охоты убил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Он разместил петицию на портале change.org. Орехов пояснил, что памятник будет символизировать протест против незаконной охоты и поддержку природного богатства страны. По его словам, ущерб от смерти животного можно оценить от 240 до 400 тысяч рублей.