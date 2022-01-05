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Спорт

Шевченко стал кандидатом на пост главного тренера сборной Польши

Тренер итальянского «Дженоа» Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши

Фото: Simone Arveda / Globallookpress.com

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко в ближайшее время может поменять работу. Об этом сообщает Przegląd Sportowy.

Украинский специалист стал кандидатом на пост главного тренера сборной Польши. По информации источника, польская сторона может провести переговоры с итальянским клубом о выкупе контракта Шевченко. Кроме того, рассматривается вариант, при котором тренер придет в польскую сборную по окончании сезона.

Украинец был назначен главным тренером «Дженоа» 7 ноября. Контракт 45-летнего специалиста с итальянской командой рассчитан до лета 2024 года.

В конце декабря пост главного тренера сборной Польши покинул Паулу Соуза. В марте команде предстоит сыграть с Россией в стыковом матче квалификации чемпионата мира-2022.

Алексей Гусев
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