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Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости во всех регионах России

Анна Попова: снижение заболеваемости COVID-19 наблюдается во всех регионах России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во всех 85 регионах России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. Ее слова в среду, 5 января, приводит ТАСС.

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Она отметила также, что в 45 субъектах, тем не менее, среднероссийский показатель превышен. Максимальные показатели заболеваемости по-прежнему наблюдаются среди лиц старше 65 лет, отметила главный санитарный врач.

По данным оперштаба на 5 января, за прошедшие сутки в стране выявили 15 772 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 10 585 984.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что из-за недостаточного количества привитых граждан ситуация с коронавирусной инфекцией в России может развиваться тяжелее, чем в других странах.

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Евгения Куликова
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