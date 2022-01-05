США отказались отвечать на предложения России «пункт за пунктом»

США отказались отвечать пункт за пунктом на предложения по безопасности, которые ранее опубликовала РФ, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова приводит ТАСС.

«Президент [США Джо] Байден дал ясно понять, что по некоторым вопросам мы можем достичь прогресса, по другим это недостижимо», — сказала она, усомнившись, что Вашингтон будет отвечать «пункт за пунктом» на переговорах.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома заявила, что США в ходе грядущей серии переговоров с Россией собираются поднять вопросы «вторжения» в соседние страны и применения химического оружия на иностранной территории. «Мы и наши союзники будем поднимать эти и другие вопросы с Россией в ближайшие дни и недели», — сообщила она.

Ранее глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что переговоры США и России в Женеве в рамках диалога о стратегической стабильности будут ограничены двусторонними вопросами. По его словам, вопросы, касающиеся НАТО и ЕС, будут обсуждаться на других площадках. Представитель Госдепа также заявил, что США продолжат действовать прозрачно со своими союзниками и партнерами, несмотря на двусторонний характер встречи с РФ.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе, в частности говорится, что Вашингтон не должен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.