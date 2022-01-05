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Россиянка задушила 10-месячную дочь во время прогулки и спрятала тело в лесу

В Подмосковье 34-летняя местная жительница задушила 10-месячную дочь во время прогулки

Фото: ГСУ СК России по Московской области

В Подмосковье следователи задержали 34-летнюю россиянку, подозреваемую в убийстве своей 10-месячной дочери. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) по области.

По данным следствия, во вторник, 4 января, во время прогулки в деревне Гаврино Павловского Посада местная жительница задушила ребенка и спрятала тело в лесу, закопав в снег.

Уточняется, что в правоохранительные органы обратилась родственница женщины, которая была обеспокоена ее долгим отсутствием. Во время поисков обнаружили тело ребенка без признаков жизни, а затем и саму мать.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы», — говорится в сообщении.

В ходе допроса подозреваемая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Россиянка также рассказала следователю об обстоятельствах совершенного ею преступления. В ближайшее время ей предъявят обвинение.

Ранее в октябре сообщалось, что в Славянске-на-Кубани Краснодарского края 16-летняя девушка родила ребенка в уличном туалете, а после задушила его. Через несколько дней из-за сильного кровотечения россиянка умерла.

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Варвара Кошечкина
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