В МИД заявили о влиянии иностранных сил на беспорядки в Казахстане

В Министерстве иностранных дел России заявили о влиянии иностранных сил на беспорядки в Казахстане. Об этом сообщается в сообщении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства», — говорится в заявлении российского МИД.

В министерстве сообщили, что Россия продолжит тесные консультации с казахстанскими властями, а также другими партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для выработки дальнейших шагов. В частности, обсуждается оказание помощи правоохранительным органам Казахстана в проведении антитеррористической операции, а также защиты мирного населения и стратегически важной инфраструктуры. «Заинтересованы в скорейшем восстановлении нормальной жизни в республике», — сообщили в российском ведомстве.

Ранее в ОДКБ сообщили, что самолеты военно-транспортной авиации ВКС России начали переброску в Казахстан своей части миротворцев. Российская сторона направляет в Казахстан подразделения воздушно-десантных войск. Первый борт с российскими войсками уже прибыл в Алма-Ату.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Протестующие требовали ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева.