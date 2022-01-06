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Россиянин поджег здание правительства со словами «казахи, мы с вами»

Пьяный россиянин подошел к якутскому зданию правительства и попытался поджечь его

Россиянин, который находился в состоянии алкогольного опьянения, попытался поджечь Дом правительства в Якутске со словами «казахи, мы с вами». Происходящее он снял на видео. Запись публикует RT в своем Telegram-канале.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают подозреваемого. Его личность сейчас устанавливается, уточнили в МВД.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. При этом позже они переросли в беспорядки с требованиями к уходу первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведению новых выборов и роспуску парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

Варвара Кошечкина
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