Россиянин поджег здание правительства со словами «казахи, мы с вами»
Пьяный россиянин подошел к якутскому зданию правительства и попытался поджечь его
Россиянин, который находился в состоянии алкогольного опьянения, попытался поджечь Дом правительства в Якутске со словами «казахи, мы с вами». Происходящее он снял на видео. Запись публикует RT в своем Telegram-канале.
В настоящее время правоохранительные органы разыскивают подозреваемого. Его личность сейчас устанавливается, уточнили в МВД.
Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. При этом позже они переросли в беспорядки с требованиями к уходу первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведению новых выборов и роспуску парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.