Спасатели нашли пострадавших после схода лавины в Бурятии туристов

Спасатели нашли туристов, пострадавших при сходе лавины в Бурятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что пострадавших доставят в больницу на вертолете.

Ранее сообщалось, что при сходе снежной лавины на пике Дружбы в Тункинском районе погиб сноубордист. По данным регионального управления МЧС, погибший катался вместе с еще двумя сноубордистами, группа не была зарегистрирована. В спасательных работах задействованы 12 человек.