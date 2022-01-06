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Спасатели нашли пострадавших после схода лавины в Бурятии туристов

Спасатели обнаружили пострадавших при сходе лавины в Бурятии туристов

Фото: Pixabay

Спасатели нашли туристов, пострадавших при сходе лавины в Бурятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что пострадавших доставят в больницу на вертолете.

Ранее сообщалось, что при сходе снежной лавины на пике Дружбы в Тункинском районе погиб сноубордист. По данным регионального управления МЧС, погибший катался вместе с еще двумя сноубордистами, группа не была зарегистрирована. В спасательных работах задействованы 12 человек.

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Ксения Назарова
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