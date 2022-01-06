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Спорт

Туктамышева восхитила подписчиков новой откровенной фотографией

Туктамышева выложила фото в красном кружевном комплекте и восхитила подписчиков

Фото: @liza_tuktik

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась новой фотографией в своем Instagram.

Спортсменка выложила фотографию в красном кружевном комплекте, состоящем из топа и коротких шорт. В описании к посту россиянка уточнила, что с 3 января находится на сборах. Она также попросила подписчиков рассказать в комментариях о самых необычных и неожиданных подарках на Новый год.

Пользователей сети восхитила фотография. За два часа публикация набрала 15 тысяч лайков и несколько сотен комментариев, многие из которых были восторженными. «Прекрасная Лиза!», «Какая же вы шикарная», «Лиза, в красном ты просто огонь» — отметили подписчики.

В феврале фигуристка снялась для журнала Maxim в эротической фотосессии. Журнал назвал Туктамышеву секс-символом фигурного катания, а ее «аппетитную фигуру» — сводящей с ума.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы в одиночном катании. В ее активе также есть бронза континентального первенства и серебро мирового чемпионата.

Алексей Гусев
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