В Казахстане задержаны более трех тысяч человек

В ходе массовых беспорядков в Казахстане сотрудники правоохранительных органов задержали более трех тысяч человек. Об этом сообщает «Хабар 24» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с терроризмом, передает ТАСС.

Телеканал уточнил, что задержаны 3706 участников протестов и это актуальная информация на данный момент.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предположил, что подготовкой и руководством боевиков, участвовавших в беспорядках, занимался единый командный пункт. По словам политика, обученные специалисты, «натренированные на идеологические диверсии и умело использующие дезинформацию», манипулировали настроениями людей.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.