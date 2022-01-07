Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Казахстане задержаны более трех тысяч человек

В казахстанском оперштабе по борьбе с терроризмом сообщили о задержании 3706 человек

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В ходе массовых беспорядков в Казахстане сотрудники правоохранительных органов задержали более трех тысяч человек. Об этом сообщает «Хабар 24» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с терроризмом, передает ТАСС.

Телеканал уточнил, что задержаны 3706 участников протестов и это актуальная информация на данный момент.

Материалы по теме:
«Показать власти кузькину мать» Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
«Показать власти кузькину мать»Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
Вчера
В Казахстане протесты из-за роста цен на газ переросли в беспорядки. Уступки властей не устроили митингующих
В Казахстане протесты из-за роста цен на газ переросли в беспорядки.Уступки властей не устроили митингующих
4 января

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предположил, что подготовкой и руководством боевиков, участвовавших в беспорядках, занимался единый командный пункт. По словам политика, обученные специалисты, «натренированные на идеологические диверсии и умело использующие дезинформацию», манипулировали настроениями людей.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Токаев разрешил открывать огонь по террористам без предупреждения
Токаев анонсировал принятие решений правительством Казахстана
Девять самолетов с российскими десантниками приземлились в Алма-Ате
В Казахстане задержаны более трех тысяч человек
Убившая десятимесячную дочь женщина объяснила причину своего поступка
Умер создатель «Песенки крокодила Гены» поэт Александр Тимофеевский
В Ингушетии найдены останки вора в законе Хамзата Аушева
В Байконуре ввели ограничения на передвижение
Около 20 человек оказались под завалами из-за взрыва офисной столовой в Китае
Еще один член сборной России по биатлону заразился коронавирусом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter