Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Болонья
Перенесён
Интер М
Италия - Серия А|20-й тур
Лацио
3:3
Завершен
Эмполи
Италия - Серия А|20-й тур
Аталанта
Перенесён
Торино
Италия - Серия А|20-й тур
Милан
3:1
Завершен
Рома
Италия - Серия А|20-й тур
Ювентус
1:1
Завершен
Наполи
Италия - Серия А|20-й тур
Райо Махадаонда
0:5
Завершен
Атлетико М
Кубок Испании|1/16 финала
Спорт

Капризов получил травму в матче НХЛ

Кирилл Капризов травмировался в игре против «Бостон Брюинс»

Фото: Jason Franson / globallookpress.com

Российский форвард клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинс». Об этом сообщает РИА Новости.

Во втором периоде игрок «Бостона» Трент Фредерик толкнул россиянина на борт, после чего тот не смог продолжить игру. По данным «Уайлд», хоккеист получил повреждение верхней части тела.

Встреча прошла в ночь на пятницу, 7 января, и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Миннесоты». Капризов отметился голом на 16-й минуте игры.

Капризов в нынешнем сезоне провел 32 матча в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард забросил 14 шайб и сделал 26 результативных передач.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Российская субмарина столкнулась с ищущим ее британским фрегатом
В Казахстане подтвердили ликвидацию 26 вооруженных преступников
Стилист рассказала о моде на разноцветные волосы в новом году
В центре Гамалеи назвали условие окончания пандемии коронавируса
Пациентка скорой помощи скончалась после столкновения с трамваем
Российскому рублю спрогнозировали укрепление
Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
Собянин поздравил москвичей с Рождеством Христовым
Япония подписала соглашение о содержании военных баз США
Ветеринар заявила о ненужности дополнительных витаминов для животных зимой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter