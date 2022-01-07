Капризов получил травму в матче НХЛ

Российский форвард клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинс». Об этом сообщает РИА Новости.

Во втором периоде игрок «Бостона» Трент Фредерик толкнул россиянина на борт, после чего тот не смог продолжить игру. По данным «Уайлд», хоккеист получил повреждение верхней части тела.

Встреча прошла в ночь на пятницу, 7 января, и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Миннесоты». Капризов отметился голом на 16-й минуте игры.

Капризов в нынешнем сезоне провел 32 матча в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард забросил 14 шайб и сделал 26 результативных передач.