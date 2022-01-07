Лукашенко призвал вернуть Украину в лоно настоящей веры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об обездоленности украинского народа и призвал сделать все, чтобы «вернуть Украину в лоно настоящей веры». Слова белорусского лидера опубликованы на официальном сайте.

По мнению политика, Украине будет очень сложно преодолеть раскол православной церкви. «Это то, что и нам хотели в 2020 году преподнести — автокефалию, раскол нашей церкви, и так далее и тому подобное. Вы это все знаете. Мы этого избежали. И я не хочу, чтобы это повторилось у наших соседей», — заявил Лукашенко.

В 2018 году после так называемого объединительного собора в Киеве на Украине произошел церковный раскол. По инициативе тогдашнего президента Петра Порошенко и при участии предстоятеля Константинопольской православной церкви (КПЦ) Вселенского патриарха Варфоломея раскольнические движения — Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Украинская православная церковь Киевского патриархата УПЦ КП) — образовали так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), получившую от КПЦ томос об автокефалии и перешедшую под его подчинение. Большинство православных церквей мира, в том числе РПЦ и входящая в ее состав каноническая Украинская православная церковь, не признали новую религиозную структуру.

В ноябре 2021 года Патриарх Кирилл заявил, что попытки расколоть православную церковь на Украине связаны с политическими целями нынешних властей бывшей советской республики. Патриарх добавил, что для него не существует разделения на страны и народы, а «есть паства Русской православной церкви».