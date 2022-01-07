Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко заявил о более жестком курсе для сохранения суверенитета

Лукашенко: я взял жесткий курс, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости взять более жесткий курс для сохранения суверенитета и независимости Белоруссии и на укрепление связей с дружественными и братскими государствами, такими как Россия, Казахстан и Украина. Об этом сообщает «БелТа».

«Должен вам сказать, что этот год будет непростым. Мир изменится серьезнейшим образом. Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить — будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость», — отметил белорусский лидер.

Материалы по теме:
«Показать власти кузькину мать» Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
«Показать власти кузькину мать»Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
Вчера
В Казахстане протесты из-за роста цен на газ переросли в беспорядки. Уступки властей не устроили митингующих
В Казахстане протесты из-за роста цен на газ переросли в беспорядки.Уступки властей не устроили митингующих
4 января

Ранее Лукашенко назвал повод к беспорядкам в Казахстане. По мнению президента, волнения в Казахстане — это попытка утопить Россию в крови и атаковать постсоветские государства по ее периметру. Он добавил, что необходимо сохранить «центр нашей цивилизации и православия», а также территории, которые находятся в составе России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Стало известно о задержании племянника Назарбаева
Неизвестные пытались проникнуть в воинскую часть Минобороны Казахстана
Лукашенко заявил о более жестком курсе для сохранения суверенитета
Захарова увидела противоречия среди «защитников западных ценностей»
Лукашенко назвал повод к беспорядкам в Казахстане
«Зенит» объявил об уходе аргентинского защитника
МВД Казахстана сообщило об убитом сотруднике после нападения на СИЗО
Охранники строящегося в Москве ЖК устроили массовую драку с рабочими
В Казахстане задержали одного из лидеров протеста
Банда преступников заживо сожгла двух журналистов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter