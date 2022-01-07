Лукашенко заявил о более жестком курсе для сохранения суверенитета

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости взять более жесткий курс для сохранения суверенитета и независимости Белоруссии и на укрепление связей с дружественными и братскими государствами, такими как Россия, Казахстан и Украина. Об этом сообщает «БелТа».

«Должен вам сказать, что этот год будет непростым. Мир изменится серьезнейшим образом. Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить — будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость», — отметил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко назвал повод к беспорядкам в Казахстане. По мнению президента, волнения в Казахстане — это попытка утопить Россию в крови и атаковать постсоветские государства по ее периметру. Он добавил, что необходимо сохранить «центр нашей цивилизации и православия», а также территории, которые находятся в составе России.