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Милонов предложил ввести уголовную ответственность за мистическую деятельность

Милонов: мистическая деятельность в целях здоровья должна стать уголовным нарушением
Виталий Милонов

Виталий Милонов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил ввести уголовную ответственность за мистическую деятельность в целях «оздоровления». Его слова передает РИА Новости.

«Конечно, надо повысить ответственность за занятие оккультно-мистической деятельностью в целях здоровья», — выразил мнение депутат. По его словам, это должно быть признано нарушением уголовного кодекса, так как лечить людей не может человек без медицинской лицензии и с непроверенными методиками.

В частности, особенно опасны для россиян в период пандемии услуги астрологов и экстрасенсов, заявил Милонов. Они формируют обманчивое отношение к коронавирусу, подчеркнул он.

Ранее психологи Лундского университета в Швеции продемонстрировали, что вера в астрологию часто связана с нарциссизмом и пониженным коэффициентом интеллекта (IQ). Авторы работы отмечают, что в годы коронавирусной пандемии вера в астрологию значительно возросла, что может быть своеобразной реакцией на стресс.

Марина Совина
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