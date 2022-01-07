Власти Алма-Аты пригрозили наказанием за езду без номеров

Комендатура Алма-Аты пригрозила «самыми жесткими» санкциями режима чрезвычайного положения за езду без номеров. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.

По данным властей, на таких автомобилях передвигаются террористы.

«Автовладельцы обязаны передвигаться по городу только с госномерами и иметь при себе необходимые документы», — говорится в заявлении комендатуры.

7 января на всей территории Казахстана ввели «критический красный» уровень террористической опасности. При нем силовики могут производить личный досмотр и досмотр вещей, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать движение транспорта. Помимо этого, они могут беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения, а также контролировать переговоры и иную информацию, передаваемую по каналам телекоммуникационных систем.

Протесты в разных городах Казахстана начались 2 января из-за повышения цены на автомобильный газ с 60 до 120 тенге. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию договора о коллективной безопасности, миротворцев выслали Россия и Белоруссия. Вылет миротворцев в страну разрешила Армения.