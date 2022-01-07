Казахские силовики и власти взяли под контроль ситуацию в Павлодарской области

Власти и силовики взяли под контроль ситуацию в населенных пунктах Павлодарской области Казахстана. Об этом сообщил глава области Абылкаир Скаков в эфире местного телевидения, его слова приводит ТАСС.

«Фактов мародерства для предпринимателей, для населения на территории Павлодарской области не допущено», — сказал Скаков.

По информации агентства, с 23:00 до 07:00 (с 20:00 до 04:00 по московскому) въезд в регион закрыт.

Кроме того, как заявил глава Восточно-Казахстанской области Казахстана Даниал Ахметов, ситуация в городе Семей также взята под контроль, все службы работают в штатном режиме. «В целом ситуация стабильная, сегодня мы (…) находимся в стадии чрезвычайного положения, мы начали по области антитеррористическую операцию», — сказал он.

6 января сообщалось, что казахским силовикам удалось вернуть под контроль административные здания в Жамбылской области и городе Семей в Восточно-Казахстанской области, а также региональный офис правящей партии «Нур Отан» и полицейское отделение в городе Тараз.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Однако позже они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов всех уровней и роспуска парламента. Наиболее масштабные столкновения развернулись в бывшей столице страны Алма-Ате.