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Казахские силовики взяли под контроль административные здания в двух областях

Казахские власти вернули под контроль здания в Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях

Фото: Reuters

Казахским силовикам удалось вернуть под контроль административные здания в двух областях страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал «Хабар-24».

Уточняется, что от протестующих были освобождены правительственные здания в Жамбылской области и городе Семей в Восточно-Казахстанской области, а также региональный офис правящей партии «Нур Отан» и полицейское отделение в городе Тараз. Сообщается, что власти смогли взять под контроль ситуацию в этих регионах.

Ранее сообщалось, что протестующие в Алма-Ате нашли сейфы в захваченном здании администрации и начали делить деньги. По всей стране продолжаются погромы. В среду, 5 января, на территории государства ввели режим чрезвычайного положения.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Однако позже они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов всех уровней и роспуска парламента. Наиболее масштабные столкновения развернулись в бывшей столице страны Алма-Ате.

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Виктория Кондратьева
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