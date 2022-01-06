Казахские силовики взяли под контроль административные здания в двух областях

Казахским силовикам удалось вернуть под контроль административные здания в двух областях страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал «Хабар-24».

Уточняется, что от протестующих были освобождены правительственные здания в Жамбылской области и городе Семей в Восточно-Казахстанской области, а также региональный офис правящей партии «Нур Отан» и полицейское отделение в городе Тараз. Сообщается, что власти смогли взять под контроль ситуацию в этих регионах.

Ранее сообщалось, что протестующие в Алма-Ате нашли сейфы в захваченном здании администрации и начали делить деньги. По всей стране продолжаются погромы. В среду, 5 января, на территории государства ввели режим чрезвычайного положения.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Однако позже они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов всех уровней и роспуска парламента. Наиболее масштабные столкновения развернулись в бывшей столице страны Алма-Ате.