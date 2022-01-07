Опубликованы кадры последствий беспорядков в Алма-Ате

Протестующие в Алма-Ате разгромили автопарк с полицейскими машинами, разбили банкоматы и сожгли здания. Видеокадры последствий беспорядков в Алма-Ате опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.

На записи видны десятки уничтоженных полицейских автомобилей, вскрытых и разграбленных банкоматов и множество разбитых витрин.

Ранее протестующие в Алма-Ате захватили сейфы администрации и поделили все деньги.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из клана бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.