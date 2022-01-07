Жители Казахстана получили доступ к новостным порталам о ситуации в стране

Жителям Казахстана открыли доступ к семи новостным порталам для информирования населения о ситуации в стране. Об этом говорится в СМС-рассылке, которую получили жители республики в пятницу вечером, сообщает корреспондент ТАСС.

В тексте отмечается, что граждане могут посмотреть обращение президента к народу и узнать свежие новости на сайтах inform.kz, qazaqstan.tv, tengrinews.kz, 24.kz, baq.kz, baigenews.kz, stopfake.kz. Уточняется, что поэтапно открывается доступ в интернет.

По словам корреспондента ТАСС, проводной интернет в стране отсутствует с 12:00 (09:00 мск). Указанные порталы можно посетить с помощью смартфона. При этом другие ресурсы пока не работают, а страницы прогружаются медленно. Быстрее всего, отмечает журналист, открываются tengrinews.kz, baigenews.kz и baq.kz.

О том, что в Казахстане перестал работать интернет, стало известно 5 января. По данным Telegram-канал Sputnik Казахстан, в стране также были недоступны мессенджеры, в частности What's App и Telegram.

Позднее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к нации объявил о решении включить интернет в некоторых регионах страны в определенные временные интервалы.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими, в том числе об отставке правительства. К 5 января протесты переросли в массовые беспорядки. Токаев обратился в ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

