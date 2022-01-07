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В США раскрыли планы переговоров по безопасности с Россией

Блинкен: США будут добиваться дипломатического решения с Россией ситуации вокруг Украины
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции раскрыл планы переговоров по безопасности с Россией, которые пройдут на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил Блинкен, «агрессивные действия РФ представляют собой угрозу миру и стабильности в Европе», поэтому Вашингтон готов дать «решительный ответ на дальнейшую агрессию РФ». При этом госсекретарь подчеркнул, что дипломатическое решение все еще возможно и является предпочтительным вариантом развития событий, если Россия выберет путь дипломатии и деэскалации. «Это то, чего мы с нашими союзниками и партнерами продолжим напряженно добиваться на следующей неделе», — заключил Блинкен.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной темой на переговорах с Россией, которые состоятся 12 января, станут вопросы европейской безопасности. Уточняется, что члены Североатлантического альянса едины во мнении по вопросу «сдерживания агрессии против Украины».

Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном Киев и Вашингтон согласовали позиции в преддверии переговоров с Россией.

Марина Совина
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