В США раскрыли планы переговоров по безопасности с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции раскрыл планы переговоров по безопасности с Россией, которые пройдут на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил Блинкен, «агрессивные действия РФ представляют собой угрозу миру и стабильности в Европе», поэтому Вашингтон готов дать «решительный ответ на дальнейшую агрессию РФ». При этом госсекретарь подчеркнул, что дипломатическое решение все еще возможно и является предпочтительным вариантом развития событий, если Россия выберет путь дипломатии и деэскалации. «Это то, чего мы с нашими союзниками и партнерами продолжим напряженно добиваться на следующей неделе», — заключил Блинкен.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной темой на переговорах с Россией, которые состоятся 12 января, станут вопросы европейской безопасности. Уточняется, что члены Североатлантического альянса едины во мнении по вопросу «сдерживания агрессии против Украины».

Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном Киев и Вашингтон согласовали позиции в преддверии переговоров с Россией.