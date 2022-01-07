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Нападение на СИЗО в казахстанском городе попало на видео

Телеканал Qazaqstan опубликовал кадры нападения на СИЗО в Талдыкоргане

Вооруженное нападение на СИЗО в казахстанском городе Талдыкоргане попало на видео. Кадры, показанные в эфире телеканала «Qazaqstan», опубликовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

На ролике видно предположительно нападавших, лежащих неподвижно на земле, и сотрудника правоохранительных органов в полной экипировке и с автоматом в руках.

Нападение на СИЗО в Талдыкоргане произошло ранее 7 января. Как уточнили в МВД, действия совершались вооруженными бандами, однако атаку удалось отбить. В ведомстве рассказали, что на следственный изолятор пытались напасть 20 человек в камуфляжной форме. В ходе спецоперации один из них был ранен, еще один — убит. Позже стало известно, что нападавшие убили сотрудника одного из департаментов уголовно-исполнительной системы республики (ДУИС), ранили двух других работников ДУИС и сотрудника спецподразделения «Арлан».

В воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр в Казахстане начались протесты. Вскоре экономические требования сменились политическими. К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате. Там были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры.

Виктория Кондратьева
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