Неизвестные пытались проникнуть в воинскую часть Минобороны Казахстана

В Актюбинской области Казахстана группа неизвестных попытались проникнуть в воинскую часть Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

Как сообщили в ведомстве, три человека предприняли попытку попасть на территорию боевого подразделения, в связи с чем со стороны воинской части были произведены предупредительные выстрелы. После подачи сигнула тревоги неизвестные скрылись.

В воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр в Казахстане начались протесты. Вскоре экономические требования сменились политическими. К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате. Там были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры.

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ. В стране введен красный уровень террористической опасности.