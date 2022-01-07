В одном из дворов Алма-Аты раздались взрывы

В одном из дворов Турксибского района Алма-Аты раздались три взрыва. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на свою корреспондентку.

По словам журналистки, взрывы произошли в районе пересечения улиц Толстого-Чернышевского. Она добавила, что не видела самих взрывов, но слышала, что во дворе начали бегать люди. Она закрыла жалюзи, отошла от окна и выключила свет.

Корреспондентка добавила, что после взрывов в воздухе появился резкий химический запах.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате правоохранительные органы задержали более 70 боевиков и 30 мародеров, которые нападали на административные здания и грабили их. В городе также прошли массовые «зачистки» от погромщиков. В городе также экстренно объявили о начале антитеррористической операции.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге. 5 января они переросли в массовые беспорядки, после чего президент Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью.