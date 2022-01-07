Захарова ответила на слова Псаки о легитимности ввода сил ОДКБ в Казахстан

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о легитимности ввода сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова процитировала Псаки, которая заявила, что Соединенные Штаты не знают, был ли законным запрос властей Казахстана на развертывание в стране сил ОДКБ. Как отметила представитель МИД, некоторые американские представители не понимают происходящего в Казахстане и выдают это за официальную позицию США.

Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не все понимают, выдавая это за американскую позицию Мария Захарова Официальный представитель МИД России

При этом в Белом доме отметили, что следят за ситуацией в стране, и заверили, что произошедшие события никак не влияют на планы переговоров Вашингтона с Москвой. Похожее высказывание сделал и официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Он отметил, что у США есть «вопросы» по отправке миротворцев, так как Казахстан имеет собственные ресурсы. По его словам, в прошлом правительство страны было хорошо защищено.

Несколько дней или недель

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заверил, что все миротворческие силы будут выведены из Казахстана, когда закончится операция. По его словам, то, сколько миротворцы будут присутствовать в стране, будет зависеть от ситуации и решения руководства Казахстана. «Мы рассчитываем, что срок будет непродолжительным», — добавил генсек, оценив его в «несколько дней, либо несколько недель».

Заявления об «оккупации» Казахстана являются полной глупостью и передергиванием, подчеркнул Зась. По его словам, мотив ОДКБ в данной ситуации — помочь стране в тяжелый период, поддержать союзника. При этом председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что поддерживает идею о постоянной дислокации миротворцев в Казахстане. «Безопасность наших стран все время под угрозой, все время нас испытывают на прочность», — пояснил депутат свою позицию.

Сама Захарова рассказала, что в Рождество думает и молится о миротворцах. «Всей душой с миротворцами, которые отправились сегодня утром по решению ОДКБ восстанавливать мир и порядок по просьбе дружественного Казахстана», — поделилась она.

Ввод сил ОДКБ в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ 5 января. Поводом стали начавшиеся в стране беспорядки. «На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня, как главу государства в срочном порядке оказать им помощь», — пояснил он свое решение.

Через несколько часов совет коллективной безопасности организации принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Как пояснил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который является председателем совета, это было сделано в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности.

6 января передовая группа миротворцев приступила к работе в Казахстане. Всего коллективные миротворческие силы ОДКБ в странебудут насчитывать около 2,5 тысячи человек.

Протесты в казахстанских городах начались 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.