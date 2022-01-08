Мексика предложила США создать аналог Евросоюза

Власти Мексики предложили США рассмотреть возможность создания в Западном полушарии аналог Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, передает ТАСС.

«Мексика предложила США двигаться к созданию объединения, которое будет скорее похоже на ЕС. Организация американских государств (ОАГ) уже очень устарела», — сказал глава МИД Мексики во время визита в Аргентину, где проходила встреча глав МИД государств — членов Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).

Он подчеркнул, что создание подобного Евросоюзу объединения будет зависеть от силы, которую страны Латинской Америки и Карибского бассейна проявят вместе. «Если мы будем едины, нам это удастся», — заключил Эбрард.

В сентябре 2021 года президент Эквадора Гильермо Лассо предложил выстраивать интеграционные процессы между странами Латинской Америки и Карибского бассейна по принципу Европейского союза.

До этого с аналогичной инициативой выступал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он отметил, что старая модель отношений всех американских стран уже исчерпана, у нее нет будущего. При этом Лопес Обрадор сообщил, что государства Латинской Америки должны объединиться в подобие Европейского союза, но привязанное к их истории, реальности и идентичности.

