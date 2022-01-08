В правящей партии ФРГ заявили о заинтересованности в запуске СП-2

Запуск газопровода «Северный поток-2» (СП-2) не связан с политикой и соответствует желаниям народа. Об этом в беседе с Reuters заявил генеральный секретарь Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Кевин Кюнерт.

Представитель правящей партии Германии подчеркнул, что большинство его соотечественников регулярно высказываются в поддержку запуска СП-2. «Этот проект был запланирован и продвигался в течение длительного времени, многочисленные опасения были взвешены и приняты во внимание», — заверил он.

Собеседник агентства отметил, что газопровод «уже буквально в сети», и от сертификации его отделяет лишь ряд юридических вопросов.

Ранее стало известно, что Украина обратилась к своим друзьям в Сенате США с просьбой поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы, который позволит ввести широкий пакет санкций против российского газопровода «Северный поток-2». Соответствующее обращение было опубликовано на странице президента республики Владимира Зеленского в Twitter.

