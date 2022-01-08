Россиянин устроил дебош во время рейса из Египта в Екатеринбург

Путешественника из Тюмени, устроившего пьяный дебош в время рейса из Египта в Екатеринбург в ночь на восьмое января, у трапа самолета встретил наряд полиции. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Уральскому Федеральному Округу.

Сообщение в дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово поступило около двух часов ночи. «Прибывшие на место сотрудники установили жителя Тюмени, который во время полета находился в состоянии опьянения, выражался грубой нецензурной бранью, на замечания окружающих не реагировал», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Тюменца доставили в дежурную часть и составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Теперь ему грозит штраф от 500 до тысячи рублей или арест сроком до 15 суток.

Ранее в США пьяный, которого отстранили от рейса авиакомпании Delta Air Lines из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, решил выместить обиду на полицейском и напал на него с кулаками. После мужчину арестовали и доставили в полицейское отделение. Его обвиняют в нанесении побоев представителю закона.