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Путин провел продолжительный разговор с Токаевым

Президент России Путин провел телефонный разговор с лидером Казахстана Токаевым

Фото: Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин провел продолжительный телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора Токаев проинформировал Путина об обстановке в республике, отметив, что она развивается в сторону стабилизации. «Президенты обменялись мнениями в связи с предпринимаемыми мерами по наведению порядка в Казахстане», — говорится в сообщении.

Также лидер Казахстана предложил провести в ближайшие дни онлайн-саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ, Путин поддержал эту идею. В заключение разговора стороны условились оставаться в постоянном контакте.

В пятницу, 7 января, Токаев выразил благодарность российскому президенту за оперативный отклик на просьбу об отправке миротворцев в Казахстан. «Он очень оперативно, а главное по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение», — сказал лидер республики.

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Варвара Кошечкина
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