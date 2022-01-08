В Китае сгорел российский самолет

В Китае сгорел российский грузовой авиалайнер. Самолет Ту-204, принадлежащий авиакомпании «Авиастар-Ту», загорелся в аэропорту города Ханчжоу на юго-востоке страны. Информацию передает Telegram-канал AviaNews.

Пожар на российском авиалайнере начался в грузовом отсеке. Судя по фотографиям с места событий, воздушное судно серьезно пострадало от огня — несмотря на работу пожарных, обшивка самолета прогорела насквозь, а сам фюзеляж развалился на части.

В ходе инцидента люди не пострадали — члены экипажа успели вовремя покинуть борт. Причины произошедшего пока не установлены, проводится разбирательство, сообщил РБК представитель перевозчика.

В декабре 2021 года в США частный самолет упал на дом в Калифорнии, расследованием авиакатастрофы занялись в американском федеральном управлении гражданской авиации. «Это было как в кино», — описал инцидент очевидец.