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Нутрициолог раскрыла пользу красной рыбы

Нутрициолог Степанова: красная рыба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Фото: Pixabay

Нутрициолог Алена Степанова сообщила, что красная рыба за счет полезных жиров улучшает обмен веществ, укрепляет стенки сосудов, нормализует артериальное давление, в результате чего снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист предупредила, что красную рыбу следует аккуратно вводить в рацион при пищевой непереносимости, проблемах с печенью и желчным пузырем.

По ее словам, важно правильно выбирать продукт. Так, если рыба бледного окраса, то это может говорить о ее несвежести. При этом, если цвет продукта очень яркий, то, возможно, корм для нее содержал красители, отметила нутрициолог.

Для сохранения полезных веществ Степанова посоветовала не жарить рыбу, а тушить, варить или готовить на пару. «Красная рыба отлично подходит для вечернего приема пищи в качестве легкоусвояемого белка», — подчеркнула она.

Степанова также отметила, что красная рыба богата витамином Е, что улучшает зрение. Также в ней содержится триптофан, из которого образуется мелатонин для качественного сна.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова назвала овощ, который может защитить от рака. По ее словам, помидоры являются источником полезных для здоровья веществ. Помидоры содержат ликопин, сильный и важный для человека антиоксидант.

Марина Совина
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