Экс-советник Назарбаева заявил о способности Казахстана бороться с беспорядками

Отправка миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан позволила избежать тысяч жертв, заявил бывший советник экс-президента страны Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он напомнил, что территория Казахстана — два миллиона 724 тысячи квадратных километров. По мнению политика, Казахстан способен справиться с беспорядками и без войск ОДКБ, но это было бы дольше. «Пока бы мы собрали, подтянули бы армию, на это бы недели две ушло... А вы можете себе представить? Тысячи жертв были бы», — подчеркнул он.

Протесты в Казахстане начались из-за повышения цен на топливо 2 января. Стоимость увеличилась с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. 4 января митингующие вступили в столкновение с силовиками, 5 января начались массовые погромы.

Во время борьбы с беспорядками погибли 18 сотрудников правоохранительных органов. Еще свыше 700 полицейских и военнослужащих были ранены. 10 января объявлен днем траура.