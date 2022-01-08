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Экс-советник Назарбаева заявил о способности Казахстана бороться с беспорядками

Экс-советник Назарбаева Ертысбаев: миротворцы ОДКБ позволили избежать жертв в Казахстане

Фото: Василий Крестьянинов / РИА Новости

Отправка миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан позволила избежать тысяч жертв, заявил бывший советник экс-президента страны Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он напомнил, что территория Казахстана — два миллиона 724 тысячи квадратных километров. По мнению политика, Казахстан способен справиться с беспорядками и без войск ОДКБ, но это было бы дольше. «Пока бы мы собрали, подтянули бы армию, на это бы недели две ушло... А вы можете себе представить? Тысячи жертв были бы», — подчеркнул он.

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Протесты в Казахстане начались из-за повышения цен на топливо 2 января. Стоимость увеличилась с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. 4 января митингующие вступили в столкновение с силовиками, 5 января начались массовые погромы.

Во время борьбы с беспорядками погибли 18 сотрудников правоохранительных органов. Еще свыше 700 полицейских и военнослужащих были ранены. 10 января объявлен днем траура.

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Алия Шарафутдинова
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