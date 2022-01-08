В казахстанском Таразе сообщили о ликвидации шести террористов

В казахстанском городе Таразе Жамбылской области в ходе спецоперации ликвидировано шесть террористов. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на акимат региона.

Гражданское население не пострадало, ранены семь полицейских. Площади города свободны от протестующих, общественный транспорт работает, интернет отключен. Обстановка в настоящее время спокойная.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из клана бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

Первый борт с российскими войсками прибыл в Алма-Ату 6 января. В республику также был направлен контингент из Белоруссии и Армении.