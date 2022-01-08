Некоторым регионам Казахстана вернут наличные деньги в банкоматы

Национальный банк Казахстана сообщил, что в спокойных регионах страны начались работы по обеспечению банкоматов купюрами для выдачи гражданам. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте регулятора.

«Во исполнение поручения главы государства (президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева — прим. "Ленты.ру") по обеспечению стабильности финансовой системы, Национальный Банк Казахстана сообщает о том, что банками второго уровня продолжаются работы по обеспечению наличными деньгами банкоматов в отдельных регионах страны со стабильной обстановкой», — говорится в заявлении нацбанка.

С 8 января наличные деньги вернут в города Актау, Шымкент и Туркестан, а также Актюбинскую, Кызылординскую и Восточно-Казахстанскую области. Наполнение банкоматов обеспечат банки второго уровня — коммерческие банки, наряду с регулятором составляющие финансовую систему Казахстана.

На фоне беспорядков, начавшихся из-за поднятия цен на сжиженный газ, в нескольких местах Казахстана отключили мобильную связь и интернет. В банкоматы перестали подвозить новые купюры, вскоре в них кончились наличные деньги. Ситуацию с невозможностью получить наличные описывали в городе Актау.

Ранее стало известно, что в столице Казахстана не работали супермаркеты. Люди выстраивались в очереди в маленькие магазины, которые продолжали продавать товары во время протестов.