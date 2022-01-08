Состояние богатейших людей Казахстана рухнуло на миллиарды долларов

Четыре казахских миллиардера, которые входят в список богатейших людей республики, на фоне протестов и массовых беспорядков потеряли значительную часть своего состояния. Об этом сообщает американский Forbes.

Речь идет о председателе совета директоров казахской платежной и финтех-компании Kaspi.kz Вячеславе Киме, гендиректоре этой же фирмы Михаиле Ломтадзе, а также средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динаре Кулибаевой и ее муже Тимуре Кулибаеве. С 4 по 8 января их капитал рухнул на три миллиарда долларов суммарно.

Состояние Кима в указанный период опустилось с 5,7 до 4,2 миллиарда долларов, а Ломтадзе — с 5,2 до 3,8 миллиарда долларов. Это случилось из-за обрушения стоимости акций Kaspi.kz на 30 процентов — до 87 долларов по состоянию на 6 января.

Состояние супругов Кулибаевых сократилось по меньшей мере на 200 тысяч долларов — до 3 миллиардов долларов у каждого. Они контролируют контрольный пакет акций Народного банка (Халык-банк). По итогам недели стоимость ценных бумаг банка просела на 16 процентов.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.