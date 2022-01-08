Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов высказался о событиях в Казахстане. Комментарий спортсмена доступен в Instagram.

33-летний россиянин, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), признался, что переживает за то, что происходит в Казахстане. Он выразил надежду, что в стране в ближайшее время будет восстановлен мир и спокойствие.

Бывший чемпион UFC — владелец промоушена Eagle FC, который ранее был известен под названием Gorilla Fighting Championship. Организация дважды проводила турниры в Казахстане до ребрендинга и перехода под контроль Нурмагомедова.

2 января в Казахстане начались протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Позже к экономическим требованиям добавились и политические. Митингующие призывали к отставке правительства, проведению новых выборов и окончательного ухода из власти экс-президента республики Нурсултана Назарбаева. Уже к 5 января акции протеста переросли в беспорядки.