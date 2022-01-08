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Раскрыта судьба постояльцев пансионата «Золотой век» после пожара

Власти: постояльцев пансионата «Золотой век» после пожара перевели в другие соцучреждения

Фото: СУ СК по Кемеровской области

Постояльцев частного пансионата для престарелых «Золотой век», где ночью произошел пожар, перевели в другие соцучреждения. Об этом говорится на официальном сайте Кемеровского муниципального округа.

«43 постояльца были перевезены и размещены в частный дом-интернат, пансионат и в МКОУ "Березовская основная общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки" в селе Березово», — сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Отмечается, что всем они обеспечены необходимым уходом, медикаментами и питанием.

Пожар в пансионате «Золотой век» произошел в ночь с 7 на 8 января. Было установлено, что горели личные вещи на площади десять квадратных метров. В тушении были задействованы 48 человека и 14 единиц техники. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неисправности электропроводки.

Среди жертв трагедии 87-летняя Зоя Малютина, 68-летний Валерий Караваев, 64-летний Вячеслав Скресанов и 47-летний Дмитрий Андреев.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Кузбасса начала проверку. Изъяты документы, назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы с целью установить причины смерти и возникновения пожара.

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Марина Совина
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