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Стало известно о продолжающем работу в спецслужбах племяннике Назарбаева

КНБ Казахстана: племянник экс-главы республики Назарбаева продолжает работу в спецслужбах
Нурсултан Назарбаев и Абиш Самат

Нурсултан Назарбаев и Абиш Самат. Кадр: БАСЕ / YouTube

Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш продолжает работу в спецслужбах. Родственник экс-главы республики занимает должность первого замглавы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в пресс-службе КНБ.

Собеседник агентства уточнил, что в КНБ два первых заместителя главы казахстанского ведомства. Один из этих постов занимает Самат Абиш.

Ранее появилась информация об аресте в Дубае Кайрата Сатыбалды, племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также стало известно о задержании его младшего брата Самата Абиша.

В пятницу, 7 января, информационный портал Orda.kz сообщил, что Назарбаев, его дочери и их семьи покинули страну. Согласно информации издания Казахстане остался только младший брат Назарбаева Болат.

2 января в Казахстане начались протесты из-за повышения цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. При этом помимо экономических требований участники акций выдвинули политические, в том числе об уходе Назарбаева из политики. 5 января действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил Назарбаева в отставку с поста главы Совбеза, сам занял эту должность и пообещал жестко бороться с протестами. В этот же день митинги переросли в массовые беспорядки, которые продолжаются в республике по сей день. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

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Варвара Кошечкина
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