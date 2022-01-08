В Казахстане возобновили движение пассажирских поездов

В Казахстане полностью возобновлено движение пассажирских поездов. Об этом сообщает Sputnik Казахстан в Telegram-канале.

Так, в пятницу, 7 января, национальный перевозчик АО НК «КТЖ» сообщил о вводе на линию дополнительных поездов и об открытии платформы по приобретению билетов без доступа в Интернет — через сайт bilet.railways.kz и приложение Kaspi.kz. Также там можно получить информацию о наличии билетов. «Этот факт благоприятно отразился на очередях около билетных касс на вокзалах», — отметили в пресс-службе перевозчика.

Ранее сообщалось, что все здания государственных органов власти Казахстана взяты под контроль властей страны. Патрульная полиция обеспечивает общественный порядок, строевые подразделения функционируют в штатном режиме. Число задержанных погромщиков приближается к четырем тысячам.

2 января в Казахстане начались протесты из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева. К вечеру 4 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. В связи с этим в республике введен красный уровень террористической опасности.