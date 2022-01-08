Психолог назвал россиянам способ избежать «постпраздничного синдрома»

Психолог Сергей Ланг назвал россиянам способ избежать «постпраздничного синдрома». Он рассказал в интервью радио Sputnik, как лучше перейти от праздников к будням.

Психолог отметил, что у тех, кто возвращается к работе после долгих праздников, часто наблюдается плохое настроение, разбитость и низкая продуктивность труда.

«Есть такой постпраздничный синдром, он возникает, когда люди настраиваются на праздники, ждут их, а потом они неожиданно быстро заканчиваются. После этого человеку уже не хочется идти на работу, у него падает продуктивность. Это сопровождается снижением настроения, недосыпанием и состоянием разбитости. С первого же дня работы человек впадает в тяжелое состояние и ему из него сложно выйти», — объяснил специалист.

Ланг посоветовал в последние дни праздников спать не более восьми часов в сутки, и жить в определенном режиме. Также психолог отметил важность правильного питания. «Не надо переходить на все праздники только на алкоголь и закуски к нему в виде салатиков. От этого происходит нарушение метаболизма, которое ничем хорошим не заканчивается», — заверил Ланг.

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