Пожар в пансионате «Золотой век» потушили

Пожарные потушили возгорание в частном пансионате для престарелых в Кузбассе, где, по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Кемеровской области.

«Пожар ликвидирован на площади десять квадратных метров», – сказали в ведомстве.

Ранее стало известно о по меньшей мере четырех погибших при пожаре в пансионате «Золотой век» в ночь на субботу, 8 января. Было установлено, что горели личные вещи на площади десять квадратных метров. В тушении были задействованы 48 человека и 14 единиц техники.

В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Кемеровского муниципального округа сообщили, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.