Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль в пятницу, 7 января, уверенно рос к доллару и к евро. Российская валюта в конце праздничной торговой недели смогла компенсировать больше половины падения этого года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Московской биржи.

По состоянию на 17:41 по московскому времени курс доллара падал на 1,01 рубля, до 75,31, курс евро — на 83 копейки, до 85,27 рубля.

Отмечается, что на российском валютном рынке в пятницу преобладали позитивные настроения, которые помогали рублю компенсировать падение к основным резервным валютам, преобладавшее в начале января.

Ранее сообщалось, что рубль по итогам 2020 года упал по отношению к доллару на 16,7 процента. На конец года курс составил 74,42 рубля, а годом ранее — 61,99 рубля. В марте доллар резко вырос почти на треть и достиг отметки в 81,97 рубля. По отношению к евро российская валюта упала на 24,1 процента. В конце 2020-го курс евро составлял 91,52 рубля.

