Киевский политик Максим Гольдарб назвал свинством фразу президента Владимира Зеленского, произнесенную им во время встречи с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о словах Зеленского о том, что украинский и австрийский народы связывают давние тесные исторические отношения. Гольдарб в эфире телеканала «Первый казацкий» признался, что от фразы президента его «покоробило». «Называть рабство в Австро-Венгерской империи, которое было уготовано части сегодняшней Украины — Галичине, близкими историческими отношениями, по-моему, свинство», — пояснил политик.

Как отметил Гольдарб, Украина чувствовала себя намного лучше в любой форме содружества с ближайшими соседями. Он напомнил, что после включения части страны в состав Русского царства в 1654 году наступила эпоха процветания и прекратились набеги кочевников и поляков. По его мнению, западные страны относятся к Украине хищнически и «пожирают» все, что дает эта земля и населяющие ее люди.

Ранее бывший депутат Верховной Рады рассказал Евгений Мураев о том, что политическая команда, которую привел к власти нынешний президент Владимир Зеленский, вызывает у жителей страны «стыд за нацию». По его словам, те, кого Зеленский «вывел из грязи — в князи», не соответствуют своей роли. Мураев отметил, что всегда была «правящая элита», которая состояла из людей, доказавших своим трудом право на управление государством. «Сейчас во власть пришло отребье», — заявил он.