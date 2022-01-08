Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США назвали условие для прогресса на переговорах с Россией

Госдеп: прогресс на переговорах с РФ может быть достигнут при реалистичной позиции Москвы

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Прогресс на переговорах с Россией может быть достигнут только при реалистичной позиции Москвы, заявил высокопоставленный представитель госдепа США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы верим, что есть сферы в которых может быть достигнут прогресс, если Россия будет реалистичной», — заявил представитель госдепа.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге отказалась комментировать итоги будущих переговоров с Россией. Она подчеркнула, что Белый дом не намерен предсказывать итоги переговоров США и России по проблемам безопасности. Псаки добавила, что уже ранее высказывалась об ожиданиях американской стороны от этого диалога.

10 января начнутся переговоры России и США в Женеве. 12 января состоится встреча Совет Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США прокомментировали помощь ОДКБ Казахстану словами об уроке истории о России
Известная российская художница сделала непростой каминг-аут
В МИД России назвали ехидной реплику госсекретаря США о Казахстане
В США назвали условие для прогресса на переговорах с Россией
В Казахстане возобновили движение пассажирских поездов
Диетологи назвали бодипозитив причиной ожирения
Жители Москвы массово пожаловались на запах хлорки в воде из-под крана
В Киеве назвали свинством фразу Зеленского на встрече с канцлером Австрии
Рубль укрепился к доллару и евро
Жители Казахстана получили доступ к новостным порталам о ситуации в стране
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter