В США назвали условие для прогресса на переговорах с Россией

Прогресс на переговорах с Россией может быть достигнут только при реалистичной позиции Москвы, заявил высокопоставленный представитель госдепа США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы верим, что есть сферы в которых может быть достигнут прогресс, если Россия будет реалистичной», — заявил представитель госдепа.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге отказалась комментировать итоги будущих переговоров с Россией. Она подчеркнула, что Белый дом не намерен предсказывать итоги переговоров США и России по проблемам безопасности. Псаки добавила, что уже ранее высказывалась об ожиданиях американской стороны от этого диалога.

10 января начнутся переговоры России и США в Женеве. 12 января состоится встреча Совет Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.

