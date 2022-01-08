США пообещали увеличить военную помощь Украине в случае вторжения России

США увеличат военную помощь Украине в случае вторжения России. Об этом заявила высокопоставленный представитель Госдепартамента, пишет РИА Новости.

«Если Россия вторгнется на Украину, мы предоставим украинцам дополнительные оборонительные материалы сверх того, что мы им направляем», — сказала она.

По ее словам, за последние семь лет сумма американской военной помощи Украине составила 2,5 миллиарда долларов. Он подчеркнула, что все поставки носят сугубо оборонительный характер. «Если русские вторгнутся на Украину, мы хотим в первый же день быть готовыми ввести этот санкционный пакет», — заявила она.

7 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия способна устроить провокацию для того, чтобы потом применить военную силу против Украины. Перед этим официальный представитель Госдепа США Нед Прайс призвал страны, которые поддерживают близкие отношения с Москвой, повлиять на Россию в целях деэскалации ситуации вокруг Украины.

