В Японии мужчина взял в заложники директора ресторана

Мужчина с ножом забаррикадировался в японском мясном ресторане в центре Токио, взяв в заложники директора заведения. Об инциденте сообщает телеканал Asahi.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу ночью. Неизвестный заперся в ресторане корейской кухни недалеко от станции Ееги.

Согласно имеющимся данным, сотрудники полиции проводят переговоры с мужчиной. О требованиях злоумышленника пока ничего не сообщается.