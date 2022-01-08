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В Японии мужчина взял в заложники директора ресторана

Asahi: мужчина с ножом забаррикадировался в мясном ресторане в Японии

Фото: Issei Kato / Reuters

Мужчина с ножом забаррикадировался в японском мясном ресторане в центре Токио, взяв в заложники директора заведения. Об инциденте сообщает телеканал Asahi.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу ночью. Неизвестный заперся в ресторане корейской кухни недалеко от станции Ееги.

Согласно имеющимся данным, сотрудники полиции проводят переговоры с мужчиной. О требованиях злоумышленника пока ничего не сообщается.

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Варвара Кошечкина
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