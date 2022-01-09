Ученые предупредили об опасности антител после перенесенного коронавируса

Исследователи из Института сердца в Лос-Анджелесе доказали, что антитела, появляющиеся у переболевших коронавирусом людей, представляют опасность для здоровья. Результатами своей работы ученые поделились в статье в журнале Journal of Translational Medicine (JTM).

Опасность антител

Ученые из США предупредили, что спустя несколько месяцев после перенесенного COVID-19 у пациентов может сформироваться повышенный уровень антител, способных работать неправильно. По словам специалистов, у 177 медицинских работников, переболевших коронавирусом до создания вакцин, в течение полугода обнаруживали стойкие антитела, обладающие способностью атаковать здоровые клетки организма и вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи и нервной системы.

При этом ранее ученые Института исследований приматов в Геттингене в Германии доказали бесполезность основных антител против омикрон-штамма коронавируса. Они отметили более быстрое распространение этого варианта инфекции, чем любого предыдущего, и предрекли ему доминирующую роль во всем мире.

Новая мутация COVID-19

8 января на Кипре зафиксировали новый гибридный штамм COVID-19, который сочетает в себе признаки ранее выявленных дельты и омикрона. Глава Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис, ранее руководивший Научно-консультативным советом по борьбе с пандемией при Минздраве Кипра, рассказал об особенностях этой мутации.

Мы нашли значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения омикрон-штаммом Леонтиос Кострикис Глава Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета

Кострикис добавил, что дельтакрон-штамм на Кипре обнаружили в 25 образцах, 11 из которых принадлежат госпитализированным с COVID-19 пациентам. Остальные случаи заражения зафиксировали у обычных граждан республики.

Будущее дельтакрон-штамма

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал опасность нового гибридного штамма коронавируса. Он подчеркнул, что вред дельтакрона оценят ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Штаммы вируса между собой не могут взаимодействовать, они создаются и происходят на свет в борьбе с нами, а не между собой. Скорее всего, здесь речь может идти о том, что те мутации, которые были у предшественника омикрона, сохранились Геннадий Онищенко Бывший главный санитарный врач России

Онищенко напомнил, что самым эффективным методом борьбы с COVID-19 является вакцинация и ревакцинация. Эпидемиолог допустил, что пандемия коронавируса может завершиться уже в мае 2022 года.

Следующий «супермутант»

Попадание новых штаммов COVID-19 в животную среду может вызвать серьезные мутации вируса и новые вспышки заболевания, заявили главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев и микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

30 мутаций содержит омикрон-штамм COVID-19

Токарев призвал следить за омикрон-штаммом и у людей, и у животных, поскольку «при прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант». Он добавил, что мутационный потенциал богат, поэтому пандемия может не закончиться на омикроне. Зверев согласился с мнением коллеги и отметил смертельную опасность новых вариантов инфекции.

Ситуация в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Анатолий Альтштейн спрогнозировал в стране рекордную заболеваемость из-за омикрон-штамма. Он предположил, что число выявленных случаев COVID-19 может превысить 100 тысяч в сутки.

По данным на 8 января, в России выявили 16 568 новых случаев коронавируса. Общее количество заражений в 85 регионах страны с начала пандемии составило 10 634 603. Днем ранее в России зафиксировали 16 735 пациентов с подтвержденной инфекцией.